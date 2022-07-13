Появилось видео с задержанием мэра Давлеканово сотрудниками ФСБ

Фото: УФСБ России по Башкирии

В сети появилось с задержанием мэра башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко сотрудниками ФСБ. Чиновнику, как ранее сообщили сотрудники Следственный комитет республики, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве системы очистки воды.

Согласно версии следователей, в 2019 года при реализации национального проекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой компанией» был заключен контракт на строительство системы очистки воды стоимостью 89 миллионов рублей. Гапоненко, как утверждает региональный СК, зная, что подрядчик отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, не организовал работу по ее корректировке и проведению госэкспертизы после внесенных изменений, а также не получил разрешение на строительство объекта и не известил Госкомитет респбулики по жилищному и строительному надзору о начале строительства.

Помимо прочего, Вячеслав Гапоненко подписал акты приемки выполненных работ и их стоимости. В документах содержались заведомо ложные сведения о выполненных объемах, и в конечном итоге подрядчику было необоснованно выплачено почти 89 миллионов рублей.

– В результате до настоящего времени новая система очистки воды не введена в эксплуатацию, а качество воды не соответствует санитарным требованиям и нормам, – отмечает СК республики.

Гапоненко частично признал свою вину, в настоящее время чиновник находится под стражей.