Мэр Кумертау возмутился поведением жителей на колесе обозрения

фото: vk.com // Олег Фролов

Мэр башкирского города Кумертау Олег Фролов возмутился поведением жителей на колесе обозрения, которое было открыто в начале июле в местном парке культуры и отдыха. Сити-менеджер пожаловался на горожан в своих соцсетях 12 июля.

– Неадекватные личности пытаются зайти в пьяном виде и пронести спиртное внутрь [кабинок колеса], затем имеем неприглядный вид кабинок в виде рвоты, – рассказал чиновник. – В одной из кабинок выломали кондиционер - у кого-то руки чесались. Я задаюсь вопросом, а зачем тогда вообще что-то делать полезное для отдыха, если все это будет тут же испорчено. Люди, имейте совесть.

Фролов отметил, что из-за поведения жителей было принято решение сократить время работы колеса обозрения: покататься на нем теперь можно не до 23:00, как было раньше, – а до 21:00.