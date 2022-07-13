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Общество13 июля 2022 12:04

В Башкирии задержали мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко

Он руководил городом последние пять лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Администрация Давлекановского района

фото: vk.com // Администрация Давлекановского района

Мэр башкирского города Давлеканово Вячеслав Гапоненко задержан правоохранительными органами. Об этом со ссылкой на источник 13 июля сообщил РБК Уфа.

Детали дела против 44-летнего чиновника пока неизвестны. Сейчас обязанности руководителя города исполняет вице-мэр Дамир Биктимиров.

Вячеслава Гапоненко назначили на пост главы Давлеканово в 2017 году. До этого он на протяжении шести лет был начальником отдела регулирования госзаказа строительства в министерстве культуры Башкирии.