В Башкирии задержали мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко

фото: vk.com // Администрация Давлекановского района

Мэр башкирского города Давлеканово Вячеслав Гапоненко задержан правоохранительными органами. Об этом со ссылкой на источник 13 июля сообщил РБК Уфа.

Детали дела против 44-летнего чиновника пока неизвестны. Сейчас обязанности руководителя города исполняет вице-мэр Дамир Биктимиров.

Вячеслава Гапоненко назначили на пост главы Давлеканово в 2017 году. До этого он на протяжении шести лет был начальником отдела регулирования госзаказа строительства в министерстве культуры Башкирии.