В Уфе на несколько месяцев перекрыли улицы Атнабаева и Биишевой

В Кировском районе Уфы на несколько месяцев перекрыли две улицы

В Кировском районе Уфы на несколько месяцев перекрыли две улицы. Об этом 13 июля сообщила городская администрация.

На ремонт до 14 октября ограничено движение машин по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова. Во время фрезерования и укладки асфальта на отрезке будет закрываться половина проезжей части.

Из-за строительства улицы Генерала Рыленко до конца 2022 года в обоих направлениях перекрыты улица Зайнаб Биишевой на участке между Армавирской Мубарякова.