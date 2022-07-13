Названы самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Самые популярные имена назвали в госкомитете Башкирии по делам юстиции Фото: Артем КИЛЬКИН

В госкомитете Башкирии по делам юстиции специально для «КП-Уфа» раскрыли самые популярные имена новорожденных, которыми жители республики называли своих детей в 2021 году.

По итогам прошлого года, мальчиков чаще всего называли такими именами как: Амир, Артем, Владислав, Глеб, Данил, Егор, Ислам, Карим, Кирилл, Лев, Матвей, Никита, Роман, Платон, Самир, Тимур, Эмир, Ярослав.

Среди новорожденных девочек самыми распространенными именами в 2021 году в Башкирии стали: Алиса, Амелия, Валерия, Дарина, Ева, Камилла, Злата, Мадина, Оливия, Полина, Рамина, София, Татьяна, Ульяна, Эмилия, Ясмина.