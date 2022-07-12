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Происшествия12 июля 2022 12:06

Сильный ветер во время грозы повалил в Уфе несколько деревьев

Фото с места падения деревьев стали появляться в соцсетях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото:vk.com/umpo_overhear

Фото:vk.com/umpo_overhear

Сегодня, 12 июля, на Уфу обрушилась гроза с сильным ветром, градом и молниями. Одна из них попала в случайно находящуюся в этот момент на улице женщину: к сожалению, она скончалась.

Мощный ливень с градом и ураганный ветер нанесли серьезный ущерб припаркованным на улице машинам. Пользователи социальных сетей из разных уголков Уфы выкладывают фотографии с последствиями шторма. Например, около проходной на УМПО рухнуло дерево. Очевидцы засняли последствия: дерево переломилось и обрушилось на припаркованную рядом машину.

По данным МЧС по Башкирии, такая погода сохранится, вероятнее всего, до завтрашнего вечера.