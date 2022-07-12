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Общество12 июля 2022 6:59

Суд в Башкирии по требованию прокуратуры обязал чиновников вернуть автобусный маршрут

Жители пяти населенных пунктов были лишены транспортного сообщения на два года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд в Чишминском районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию вернуть ранее отмененный автобусный маршрут, который обслуживал жителей пяти населенных пунктов

Суд в Чишминском районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию вернуть ранее отмененный автобусный маршрут, который обслуживал жителей пяти населенных пунктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Чишминском районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию вернуть ранее отмененный автобусный маршрут, который обслуживал жителей пяти населенных пунктов. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в правоохранительном органе, поводом для проверки отмены автобусного рейса Чишмы–Альбеево стали жалобы жителей, опубликованные в СМИ. Маршрут не работал на протяжении двух лет, поскольку муниципалитет не заключал контракт с перевозчиком.

Районный прокурор обратился в суд с требованием вернуть автобусы на линию. Инстанция удовлетворила требование ведомства в полном объеме.