Суд в Башкирии по требованию прокуратуры обязал чиновников вернуть автобусный маршрут

Суд в Чишминском районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию вернуть ранее отмененный автобусный маршрут, который обслуживал жителей пяти населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Чишминском районе Башкирии по требованию прокуратуры обязал местную администрацию вернуть ранее отмененный автобусный маршрут, который обслуживал жителей пяти населенных пунктов. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в правоохранительном органе, поводом для проверки отмены автобусного рейса Чишмы–Альбеево стали жалобы жителей, опубликованные в СМИ. Маршрут не работал на протяжении двух лет, поскольку муниципалитет не заключал контракт с перевозчиком.

Районный прокурор обратился в суд с требованием вернуть автобусы на линию. Инстанция удовлетворила требование ведомства в полном объеме.