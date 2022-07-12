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Общество12 июля 2022 5:16

В Башкирии судебный пристав спас мужчину от смертельного приступа

Сотрудник оказал помощь пострадавшему и оставался с ним до прибытия медиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УФССП

фото: УФССП

В Бураевском районе судебный пристав спас мужчину от смертельного приступа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Инцидент произошел 7 июля в Балтачевском межрайонном суде. Во время процесса мужчине, который проходил обвиняемым, резко стало плохо. Он потерял сознание, и у него начались судороги. Первым на помощь пострадавшему пришел находившийся в зале младший судебный пристав, прапорщик внутренней службы Илья Ялалов.

Оценив ситуацию, сотрудник надзорного ведомства понял, что у обвиняемого эпилептический приступ, и начал оказывать ему доврачебную помощь. Ялалов уложил его на ровную поверхность, повернул голову набок и таким образом обеспечил ему возможность свободного дыхания.

Пристав оставался с пострадавшим до прибытия медиков скорой помощи. Впоследствии мужчину передали специалистам, которые ввели ему внутримышечный препарат. Сейчас его жизни ничего не угрожает.