В Уфе после прокурорской проверки «Кроношпан» оштрафовали на 500 тысяч рублей

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Арбитражный суд Башкирии оштрафовал крупное деревоперерабатывающее производство «Кроношпан» за нарушение требований градостроительного законодательства. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, «Кроношпан» запустил в работу цех по производству стружечных плит в микрорайоне Индустриальный парк, при этом не имея на руках разрешения на ввод цеха в эксплуатацию. Нарушение выявилось во время прокурорской проверки, после чего предприятию выписали внушительный административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

- Решение суда еще не вступило в законную силу, - уточнили в надзорном ведомстве.