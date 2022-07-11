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Общество11 июля 2022 15:12

В Уфе после прокурорской проверки «Кроношпан» оштрафовали на 500 тысяч рублей

У одного из цехов предприятия отсутствовало разрешение на ввод в эксплуатацию
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

Арбитражный суд Башкирии оштрафовал крупное деревоперерабатывающее производство «Кроношпан» за нарушение требований градостроительного законодательства. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, «Кроношпан» запустил в работу цех по производству стружечных плит в микрорайоне Индустриальный парк, при этом не имея на руках разрешения на ввод цеха в эксплуатацию. Нарушение выявилось во время прокурорской проверки, после чего предприятию выписали внушительный административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

- Решение суда еще не вступило в законную силу, - уточнили в надзорном ведомстве.