В Башкирии разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика

РОО "Поиск детей -Башкортостан"

В селе Иглино родители 10-летнего Марселя Сулейманова не могут найти себе места от беспокойства. Утром 11 июля мальчик вышел из дома погулять, но ни через час, ни через 2 обратно так и не вернулся. Сейчас пропавшего ребенка разыскивают полицейские и волонтеры, которые прочесывают каждую улицу и уголок в селе.

Приметы: рост примерно 135-140 см, глаза карие, волосы короткие темные.

Был одет: сине-голубая кофта в черную полоску, темно-синие трико(предположительно) и синяя матерчатая обувь.

Если вам что-то известно о местонахождении Марселя Сулейманова, немедленно сообщите в полицию или волонтерам РОО «Поиск детей – Башкортостан» по номеру 8(927)969-89-19, 8(917)383-56-87.