Спасатели напоминают, что нельзя оставлять детей в воде без присмотра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе спасатели вытащили из воды 4-летнюю девочку, которая решила искупаться, пока родители не видят. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, девочка пришла на пляж возле озера «Карьерное» вместе с родителями. Пока взрослые занимались своими делами, малышка вместе с сестрой отошли подальше и решили искупаться. Тут их заприметили спасатели, и как раз вовремя – ребенок начал тонуть. Спасатель бросился в реку и вытащил из воды девочку. К счастью, все обошлось, и помощь врачей ребенку не понадобилась.

С родителями же пришлось провести профилактическую беседу о том, что детей нельзя оставлять без присмотра на реке и уж тем более не допускать их нахождения в воде одних и без надувных плавсредств.

Всего за субботу спасатели предотвратили 4 несчастных случая на воде, отметили в УГЗ Уфы.