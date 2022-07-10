Появилось видео с места произошедшей в Уфе аварии, в которой погибли двое водителей

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 9 июля, в Калининском районе Уфы произошла авария, в которой погибли двое человек. Подробности трагедии рассказала глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на шоссе Уфа-Базилевка. Произошло столкновение «Mitsubishi Outlander» и «Renault Sandero». В результате аварии 32-летний и 63-летний водители «Митсубиши» и «Рено» скончались прямо на месте. Также в инциденте получила серьезные травмы 41-летняя пассажирка французской иномарки, женщина была госпитализирована.

В настоящее время по факту произошедшей аварии правоохранителями проводится проверка.