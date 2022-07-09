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Происшествия9 июля 2022 13:47

Под Уфой лоб в лоб столкнулись две иномарки: оба водителя скончались на месте

Жуткое ДТП произошло неподалеку от деревни Базилеевка
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 9 июля, около 18 часов, около деревни Базилеевка под Уфой произошла жуткая авария. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, на дороге лоб в лоб столкнулись «Renault Sandero» и «Mitsubishi Outlander». По данным дорожной полиции, оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Госавтоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП. Информации о перекрытии участка дороги, где произошла авария, нет.