Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование ДТП, где погиб 12-летний мальчик

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

Прокуратура Башкирии изучит обстоятельства ДТП, в котором под колесами грузовика погиб 12-летний ребенок. Напомним, в минувшую пятницу вечером в городе Октябрьский школьник на велосипеде попал под большегруз и скончался.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, для координации правоохранительных органов и экстренных служб на место выезжал прокурор города Денис Семенов. Сейчас прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.