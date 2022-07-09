Хабиров потребовал открыть поликлинику в Бирске к 1 сентября

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В минувшую пятницу, 8 июля, глава Башкирии Радий Хабиров посещал Бирск, где проходили масштабные праздничные торжества по случаю Дня семьи, любви и верности.

В ходе рабочей поездки он прибыл в городскую поликлинику, которую практически завершили строить, но пока не ввели в эксплуатацию. Из-за задержек с поставками оборудования и получения лицензии учреждение пока не принимает пациентов.

- Сегодня мне пришлось довольно жестко обозначить дату – 1 сентября. Рассчитываю, что именно 1 сентября мы откроем эту отличную, современную поликлинику в Бирске, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Как отметил глава республики, новая поликлиника состоит из двух отделений – взрослого и детского. После ввода отделения будут принимать до 400 взрослых и 200 детей в смену.