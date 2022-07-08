На выходных температура воздуха в Башкирии поднимется до +31° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на продолжительные выходные дни с 9 по 11 июля. Напомним, жители республики отдохнут больше обычного по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

По данным Башгидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков на протяжении трех ближайших дней не предвидится. Ветер будет слабым, умеренным.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться между +10° и +18°. А вот днем прогнозируется настоящая жара – столбики термометров поднимутся до +25, +31°.