Премьер Башкирии Андрей Назаров высказался о семейных ценностях

фото: vk.com // Андрей Назаров

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров высказался о семейных ценностях. Своими соображениями он поделился в соцсетях сегодня, 8 июля, в День любви, семьи и верности. К посту чиновник прикрепил фотографию, на которой он сидит вместе с супругой Ларисой во время официального мероприятия.

– Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Здесь мы учимся важнейшим вещам – любви, ответственности, прощению и взаимоуважению. Эти качества с детства прививались и в моей семье, которые со мной по жизни, – написал чиновник.

Назаров отметил, что родители для него всегда были «примером и силой». По словам премьера, их поддержка и вера до сих пор являются основной его успехов.

Андрей Назаров отдельно выразил благодарность многодетным семьям и родителям с приемными детьми «за щедрость души, терпение и заботу». Молодым семьям премьер пожелал «крепить и приумножать семейные традиции».