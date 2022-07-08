18-летний житель Башкирии насмерть сбил человека спустя полтора месяца после получения прав

фото: ГИБДД РБ

В Белебеевском районе Башкирии неопытный водитель за рулем легковушки насмерть сбил человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась минувшей ночью, 8 июля, на первом километре автодороги Белебей – Усень-Иваново. Там 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 сбил 39-летнего пешехода, который шел навстречу посреди проезжей части. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и погнулась крыша. Пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

– Погибший был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов. Стоит отметить, что совершивший наезд молодой человек получил водительские права всего полтора месяца назад, – передали в Госавтоинспекции Башкирии.

Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство по факту ДТП.