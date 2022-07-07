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Общество7 июля 2022 13:53

В расширение производства гипсовых смесей под Уфой вложат 700 млн рублей

Предприятие располагается в Шакше
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В расширение производства гипсовых смесей в уфимском микрорайоне Шакша вложат 700 млн рублей. Проект на выездном заседании инвестиционной комиссии 7 июля одобрил мэр Ратмир Мавлиев. Об этом сообщила городская администрация.

Открытие дополнительных производственных линий «Уфимской гипсовой компании» предполагается за счет закупки нового оборудования и увеличение площадей предприятия. Его территория, по словам сити-менеджера, вырастет «практически в два раза». Мавлиев пообещал оказать содействие как в расширении земельного участка, так и в реализации проекта в целом.