В Уфе застройщиков осудят за гибель 13-летней девочки на заброшенном объекте

фото: СК РБ

В Уфе за гибель 13-летней девочки на заброшенной стройке будут судить директора строительной компании и его зама. Против них были возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти человека. Об этом 7 июля сообщил Следственный комитет Башкирии.

– В июле прошлого года трое подростков проникли на территорию строящегося дома в Советском районе на улице Пархоменко г. Уфы и во время игры 13-летняя девочка поднялась на третий этаж и упала в шахту лифта с почти 12-метровой высоты. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, – передали в правоохранительном ведомстве.

В ходе расследования гибели школьницы СК выяснил, что стройка была приостановлена, а директор и зам девелоперской компании не обеспечили полную консервацию объекта и его безопасность для окружающих. По периметру недостроя не были установлены ограждения, поэтому посторонние могли посещать дом – в том числе и лифтовую шахту.

Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело против них передано в Советский райсуд Уфы.