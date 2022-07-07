В Уфе семерых человек будут судить за бандитизм, вымогательство и похищение людей

В Уфе будут судить банду из семерых человек в возрасте от 19 до 32 лет

В Уфе будут судить банду из семерых человек в возрасте от 19 до 32 лет. Против членов группировки в зависимости от роли в преступлениях возбуждены уголовные дела о похищении людей, грабеже, разбое, вымогательстве и угоне авто без цели хищения. Об этом 7 июля сообщил региональный следственный комитет.

Банду в период с августа по октябрь 2020 году сколотили двое братьев, ранее судимых за разбой, причинение вреда здоровью и хулиганстве. Целью злоумышленников был разбой, вымогательство и похищение граждан. В качестве своих жертв они выбирали людей, которые, по их мнению, причастны к наркоторговле и в связи с чем не будут обращаться за помощью в полицию.

– Злоумышленники, применяя насилие и угрожая огнестрельным оружием, требовали от потерпевших передачи им денежных средств, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место, где удерживали, пока они не соглашались выполнить их требования, кроме того, обвиняемые похищали у потерпевших мобильные телефоны и другие ценности, а также документы, удостоверяющие личность, чтобы в последующем сдать похищенное в ломбард от их имени. В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле, – рассказали в СК РБ.

Сотрудники уголовного розыска МВД Башкирии поймали членов преступной группы в октябре, когда те похитили двоих уфимцев и требовали от них 500 тыс. рублей. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные ее отрицают.