Юбилейный, пятый фестиваль День 1000 музыкантов в Уфе в этом году не состоится Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Юбилейный, пятый фестиваль День 1000 музыкантов в Уфе в этом году не состоится. Об этом в соцсетях 6 июля сообщили организаторы.

– День 1000 музыкантов - целиком и полностью частная инициатива, проводимая за счет собственных и привлеченных средств от спонсоров. Текущая ситуация, к сожалению, не дает нам возможности в очередной раз устроить праздник музыки, – говорится в заявлении.

Организаторы выразили надежду, что в следующем году фестиваль удастся провести.

Напомним, День 1000 музыкантов проходил в Уфе четыре раза в 2017-2019 и 2021 годах. В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.