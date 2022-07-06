В Уфе на три года осудили водителя самосвала, который насмерть сбил 13-летнего велосипедиста

фото: ГИБДД РБ

Калининский районный суд Уфы к трем годам колонии приговорил самосвала «КамАЗа», который насмерть сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом 6 июля сообщил Следственный комитет Башкирии.

ДТП случилось 19 мая 2020 года около стадиона «Гастелло». По версии следствия, 38-летний водитель на самосвале «КамАЗ» при повороте на перекрестке улиц Сельской Богородской и Фурманова «не убедился в безопасности маневра» и допустил наезд на юношу, который ехал на велосипеде. Подросток момент происшествия пересекал проезжую часть при спуске с тротуара. От полученных травм семиклассник он скончался на месте.

Ни во время следствия, которое завершилось еще в ноябре прошлого года, ни во время суда водитель не признал вину в преступлении. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении.