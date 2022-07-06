Командиром спецвзвода ДПС Башкирии назначили Алмаза Маликова

фото: ГИБДД РБ

Командиром спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования в Башкирии назначили 36-летнего Алмаза Маликова. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом 5 июля сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Алмаз Маликов родился в Дюртюлинском районе. Окончил Уфимский юридический институт МВД. Служебную деятельность начал в 2003 году. С 2005 по 2012 год проработал на различных должностях в ДПС Уфы. Был инспектором спецвзвода ДПС Башкирии последние десять лет. Женат, воспитывает дочь.