Кассация обязала мэрию и собственников отреставрировать здание «Городской управы» в Уфе

фото: Башкультнаследие

Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязал мэрию и собственников отреставрировать двухэтажное здание по улице Коммунистической, 51. Оно входит в так называемую «Городскую управу» – комплекс из четырех построек, который является памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Ранее аналогичные решения вынесли Ленинский районный и Верховный суды. Об этом 5 июля сообщило Башкультнаследие.

Со дня вступления решения суда в силу администрация города, а также юридические и физические лица, которые владеют помещениями в здании, должны за три месяца подготовить проект на проведение работ по сохранению памятника архитектуры, затем получить одобрение госэкспертизы и в течение 18 месяцев провести реставрацию.

В Башкультнаследии напомнили, что по итогам проверки на здании по улице Коммунистической, 51 было «зафиксировано разрушение кирпичной кладки, […] декоративных элементов украшений на фасадах, незаконная установка металлических конструкций, вентиляционных труб, блоков кондиционеров и объёмных вывесок, изменение оконных проёмов, возведение современных пристроев».