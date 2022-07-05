В Башкирии ищут пропавшую 1 июля 17-летнюю девушку

фото: соцсети

В селе Тюрюшля Стерлитамакского района Башкирии пропала 17-летняя Эльвира Л. 1 июля она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Сейчас ее ищут родные и близкие. Ориентировка на девушку 5 июля появилась в соцсетях.

Приметы: рост – 157 см, смуглая кожа, карие глаза, рыжеватые волосы, среднее телосложение.

В день пропажи была одета в светло-красную кофту с капюшоном, зеленые штаны и белые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по одному из телефонов: 89613713190 или 89674504307.