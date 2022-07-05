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Общество5 июля 2022 17:00

В Уфе завершились поиски 25-летней девушки, пропавшей более недели назад

В Уфе нашлась молодая девушка, не дававшая о себе знать с 26 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе нашлась 25-летняя Виктория, которая пропала в ночь на 27 июня. Об этом 5 июля «КП-Уфа» сообщила ее знакомая.

– Вчера объявилась. Я пока всех подробностей не знаю. Только со слов подруги, что познакомилась с какими-то парнями и девушкой. И была у них. На вопросы, почему не звонила и не давала знать о себе, толком говорить не хочет. Но на теле у нее есть синяки, – рассказала собеседница.

Напомним, Виктория недавно приехала в Уфу и снимала здесь комнату. Вечером 26 июня она исчезла после того как сходила в магазин, оставив сумку и документы дома. Ее телефон был недоступен. В поисках девушки участвовали волонтеры и полицейские.