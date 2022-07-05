В Башкирию на открытие музея «Шульган-Таш» приедет президент РАН

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров анонсировал открытие уникального музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Он представляет собой отдельно стоящее здание с точной копией знаменитой пещеры. Создавали его специально для того, чтобы посетители не повлияли на микроклимат внутри, из-за чего могут разрушиться наскальные рисунки древнего человека.

На открытие музея пригласили президента Российской академии наук Александра Сергеева. Он прибудет в «Шульган-Таш» в составе крупной научной делегации. Мероприятия с его участием пройдут 9 июля.

- К нам приезжает президент академии наук Российской Федерации, к нам приедет большая группа ученых. Максим Васильевич (Забелин, руководитель администрации главы Башкирии – Ред.), это ваша зона ответственности, прошу все организованно провести, - подчеркнул Хабиров.