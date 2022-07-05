К концу рабочей недели в Башкирии потеплеет до +27°

К концу рабочей недели температура воздуха в Башкирии поднимется до +27

К концу рабочей недели температура воздуха в Башкирии поднимется до +27°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 5 июля, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет северным, умеренным. Столбики термометров покажут +16, +21°.

Завтра, 6 июля, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер сохранит прежнее направление и может усилиться до порывистого. Температура воздуха ночью +8, +13° (в горных районах похолодает до +3°), днем +20, +25°.

В четверг, 7 июля, кратковременные дожди продолжат идти. Их будут сопровождать грозы, при которых поднимется сильный ветер. В темное время суток температура понизится до +9, +14°. Днем воздух прогреется до +22, +27°.