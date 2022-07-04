В Башкирии замглавы администрации снова пойман на взятке

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В Мелеузовском районе Башкирии чиновника повторно уличили во взяточничестве. Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Известно, что в июне 2021 году администрация района и индивидуальный предприниматель заключили контракт на выполнение дорожных работ. Требовалось отремонтировать трассу Давлеткулово – Сухаревка. Замглавы администрации, уполномоченное лицо по приемке работ, потребовал от супруга ИП взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы якобы посодействовать в беспрепятственной приемке работ и своевременной оплате по договору. Тот согласился и приобрел окна для частного дома чиновника на 200 тысяч рублей.

Ранее этот же госслужащий обвинялся в получении еще одной крупной взятки. Пока правоохранители расследовали дело с ремонтом дороги, всплыла история с сиротами. Он получил вознаграждение в размере 2 млн рублей за «беспрепятственную» приемку новых квартир для детей-сирот.

В данный момент чиновник содержится под стражей, обстоятельства преступлений устанавливаются, обвиняемого проверяют дальше.