Названы самые редкие профессии на рынке труда в Башкирии

Среди редких профессий на рынке труда в Башкирии - дизайнер компьютерной графики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии, в республике работодатели заявили ряд вакансий, подразумевающих высшее образование. Самыми редкими стали такие как архитектор, аудитор, геолог, дизайнер компьютерной графики, корреспондент и гид-переводчик.

Последняя профессия, к слову, требует теперь аттестации – соответствующий закон на днях приняли депутаты Госсобрания-Курултая.

В свою очередь, специалисты с высшим образованием в некоторых сферах напротив, встают на учет по безработице чаще других. Например, по данным Минтруда Башкирии, среди всех резюме в базе данных центров занятости, больше всего безработных среди юристов и специалистов в гуманитарных науках.