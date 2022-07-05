Какие специалисты с высшим образованием востребованы в Башкирии больше других

Прямо сейчас в республике наблюдается нехватка врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии прямо 1289 работодателей ищут сотрудников с высшим образованием, рассказали «КП-Уфа» в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики. Они заявили о потребности 4397 специалистов, среди которых 1100 врачей, 720 инженеров, 544 учителей и преподавателей.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, на данный момент в центрах занятости на учете в качестве безработных стоит 21,3 тысячи человек. Из них 4034 человека имеют высшее образование. Причем 27% от их числа имеют образование в области права и гуманитарных отраслей, 20% - педагогическое, 20% в сфере бизнеса и администрирования, в области науки и техники – 17%. Еще 8% безработных имеют образование в области здравоохранения.