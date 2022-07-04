Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 1 июля.

Орденом Дружбы награждены:

– тренер спортивной школы №31 в Уфе Ольга Байракова;

– тренер-преподаватель по плаванию в компании «СалаватИнвест» Фаниль Кираев;

– тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре в Спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Гузэль Тверякова, Сергей Трухачев и Халил Шаммасов;

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили:

– директор «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» в Уфе Лира Грушина;

– главный тренер волейбольного клуба «Урал» Игорь Шулепов

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени отмечены:

– тренер «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» в Уфе Фарит Арсланов;

– тренер «Спортивной школы олимпийского резерва №21 по легкой атлетике» в Уфе Борис Афанасьев;

– директор «Детско-юношеской спортивной школы №2» в Стерлитамаке Александр Живаев.