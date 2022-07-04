Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 1 июля.
Орденом Дружбы награждены:
– тренер спортивной школы №31 в Уфе Ольга Байракова;
– тренер-преподаватель по плаванию в компании «СалаватИнвест» Фаниль Кираев;
– тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре в Спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Гузэль Тверякова, Сергей Трухачев и Халил Шаммасов;
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили:
– директор «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» в Уфе Лира Грушина;
– главный тренер волейбольного клуба «Урал» Игорь Шулепов
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени отмечены:
– тренер «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию» в Уфе Фарит Арсланов;
– тренер «Спортивной школы олимпийского резерва №21 по легкой атлетике» в Уфе Борис Афанасьев;
– директор «Детско-юношеской спортивной школы №2» в Стерлитамаке Александр Живаев.