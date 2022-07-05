Сколько в Башкирии требуется сотрудников на постоянную работу прямо сейчас

В республике ощущается сильная нехватка рабочих профессий Фото: Павел МАРТИНЧИК

С начала 2022 года в центрах занятости по всей Башкирии было размещено 200 тысяч вакансий от 8,3 тысяч работодателей. По данным Минтруда республики, в прошлом году за аналогичный период было подано 195 тысяч вакансий.

Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, прямо сейчас в центрах занятости подано 46,5 тысяч вакансий. Эта цифра на уровне начала года, то есть потребность в сотрудниках осталась точно такой же, как и в январе 2022 года. Кроме того, 70% этих вакансий – по рабочим профессиям.

На постоянное место работы сейчас требуется 38 тысяч работников. Это 82% от всех заявленных вакансий в центрах занятости по всей Башкирии.