В Уфе женщина-инвалид 22 года добивалась жилья от чиновников и умерла за пять минут до суда

фото: кадр сюжета БСТ

В Уфе 65-летняя Анна Луняшина с первой группой инвалидности 22 года добивалась жилья от чиновников и скончалась за несколько минут до судебного заседания против мэрии. Об этом сообщил телеканал БСТ.

Слушание по делу Луняшиной, у которой в 40 лет ампутировали обе ноги, должно было пройти в Кировском районном суде в режиме видеоконференцсвязи с Самарской кассацией 30 июня. За пять минут до заседания адвокат женщины Павел Васильев сообщил о ее смерти.

– Буквально пока мы сейчас ждали начала судебного заседания мне позвонили родственники и сообщили, что она умерла. Довели человека. Больше мне пояснить нечего, – сказал юрист на суде.

Покойная Луняшина стояла в очереди на жилье после получения инвалидности. Долгие годы она вместе с супругом жила в коммуналке, где не было даже ванны. Комната женщины находилась на последнем этаже, из-за чего она почти не выходила на улицу – никакими пандусами и поручнями подъезд оборудован не был. Ранее первая судебная инстанция обязала правительство предоставить жилье горожанке, вторая – мэрию Уфы. Администрация города подала кассацию, которую и предполагалось рассмотреть 30 июня. К слову, сторону Луняшиной решение тоже не устраивало – «не было конкретизации – просто «жилое помещение». Нам хотелось видеть в решении, что речь идет именно о квартире», сказал адвокат Васильев.