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Общество1 июля 2022 6:54

В Башкирии вступил в силу закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Как пояснили в местном парламенте, такая норма необходима для формирования контролируемого и прозрачного рынка туристических услуг
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии сегодня вступил в силу закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

В Башкирии сегодня вступил в силу закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Такая норма действует по всей России. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в регионе «формируется специальная аттестационная комиссия и утверждается форма нагрудной идентификационной карточка экскурсовода или гида-переводчика».

– Будет организован региональный государственный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги, – рассказал Толкачев.

Аттестаты, выданные до 1 июля 2022 года, будут действовать до окончания срока, но не позднее 1 января 2024 года.

Аттестация экскурсоводов, по словам Константина Толкачева, необходима для формирования цивилизационного, контролируемого и прозрачного рынка туристических услуг.