В Башкирии вступил в силу закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В Башкирии сегодня вступил в силу закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Такая норма действует по всей России. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в регионе «формируется специальная аттестационная комиссия и утверждается форма нагрудной идентификационной карточка экскурсовода или гида-переводчика».

– Будет организован региональный государственный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги, – рассказал Толкачев.

Аттестаты, выданные до 1 июля 2022 года, будут действовать до окончания срока, но не позднее 1 января 2024 года.

Аттестация экскурсоводов, по словам Константина Толкачева, необходима для формирования цивилизационного, контролируемого и прозрачного рынка туристических услуг.