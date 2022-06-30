Уфимец рассказал, на что потратит выигранные в лотерею миллионы

Житель Уфы Александр выиграл в лотерею 10 млн рублей. Мужчина хочет купить на эти деньги квартиру для сына Фото: Лия МУРАДЬЯН

Житель Уфы Александр выиграл в лотерею 10 млн рублей. Мужчина хочет купить на эти деньги квартиру для сына. Об этом сообщило «Столото».

– Был уже поздний вечер, когда я решил выйти подышать свежим воздухом. Сел на лавочку во дворе, заглянул в личный кабинет, увидел выигрыш и как заору на всю улицу! Вот такие у меня были бурные эмоции! — вспоминает счастливчик.

Уфимец узнал о победе в лотерее в день рождения своего сына и твердо решил, что купит ему на выигрыш квартиру в Санкт-Петербурге, где тот сейчас живет.

Александр работает монтажником пожарного оборудования и часто отправляется в командировки по разным городам России. Свободное время он посвящает чтению книг.