Минобр Башкирии готов потратить 106,8 млн рублей на покупку 20 школьных автобусов

Министерство образования Башкирии намерено закупить 20 автобусов для сельских школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования Башкирии намерено закупить 20 автобусов для сельских школ. Соответствующий тендер 29 июня тендер появился на сайте госзакупок. Начальная и максимальная стоимость контракта превышает 106,8 млн рублей (одна машина оценивается в 5,34 млн рублей).

Согласно документации, подрядчик поставит автобусы в школы сел Крымский, Абзаново, Старые Казанчи, Аскино, Старый сибай, Новобелокатай, Инзер, Новонадеждино, Канлы-Туркеево, Килимово, Красноусольский, Елань-Чишма, Иглино, Кутерем, Новокулево, Байгильдино, Субханкулово, а также в деревни Петропавловка и Абдулмамбетово.

В техзадании сказано, что машины должны быть выпущены не ранее 2022 года и иметь не менее 18 пассажирских мест. Окрасить транспорт необходимо в желтый цвет. Поставщик обязуется предоставить автобусы в течение 45 дней после заключения контракта.