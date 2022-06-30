Пожар в частном доме под Уфой тушили 42 спасателя

фото: МЧС РБ

В садовом товариществе «Осенний» Уфимского района вечером 29 июня загорелся частный дом и хозяйственные постройки. Пожар тушили 42 спасателя и 16 единиц техники. На место происшествия также выезжал замначальника МЧС Башкирии Виталий Барзайкин. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 21:56. К прибытию спасателей в доме происходило открытое горение. Пожар удалось локализовать только в 22:45. Спустя 55 минут было ликвидировано открытое горение на площади в 150 квадратных метров.

В причинах инциденте разбирается дознаватель МЧС.