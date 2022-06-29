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Общество29 июня 2022 12:34

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе в последний день июня

Днем по региону пройдут кратковременные дожди
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем 30 июня местами по Башкирии ожидается гроза

Днем 30 июня местами по Башкирии ожидается гроза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра днем, 30 июня, местами по Башкирии ожидается гроза. Также на отдельных участках дорог ночью и утром может возникнуть туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью обойдется без существенных осадков. Днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-западным, западным, умеренным.

Температура воздуха после захода солнце понизится +4, +9°. Днем столбики термометров покажут +16, +21°.