Администрацию Уфы обязали демонтировать самовольную постройку

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Башкирское управление федеральной антимонопольной службы обязала мэрию Уфы в течение десяти ближайших дней снести «самовольную постройку» по улице Менделеева, 169. В этом здании располагаются автомойка и барбершоп. Предупреждение опубликовано на сайте ФАС.

Как следует из пояснения, решение снести здание еще 23 августа вынес Советский районный суд, однако демонтаж так и не был проведен. Антимонополисты заподозрили в отсутствии сноса признаки нарушения закона о защите конкуренции.

– Администрации Уфы необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего предупреждения прекратить указанные бездействия путем принятия мер по сносу самовольной постройки за счет её владельцев с взысканием с них необходимых расходов, – говорится в документе ФАС.

Ведомство также обязало мэрию уведомить о выполнении предупреждения в течение трех дней после сноса.