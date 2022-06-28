Мэра Уфы заметили за рулем необычного транспорта

Мэр решил прокатиться с ветерком

Накануне Ратмир Мавлиев устроил тест-драйв мощного квадроцикла с большими колесами – видео он опубликовал у себя на странице во «Вконтакте». Оказалось, что мэр заглянул на предприятие «РБ Моторс», которое занимается производством и реализацией квадроциклов, по деловым вопросам и заодно решил прокатиться с ветерком.

- Обсудили возможность расширения площадей и другие меры поддержки для увеличения объемов производства. Потенциал есть. Успел также пройти небольшой тест-драйв, - говорит Мавлиев.

Также мэр рассказал, что технопарк очень многофункционален – в нем занимаются научными исследованиями и испытаниями, производством технологических смазочных материалов. А среди постоянных потребителей продукции и услуг – около 1000 предприятий России и ближнего зарубежья.