В 68 школах Башкирии появились стоматологические кабинеты – Радий Хабиров

До конца 2022 еще в 12 школах появятся кабинеты, чтобы стоматология была более доступна жителям городов и сел.

Сегодня, 28 июня, Радий Хабиров сообщил хорошую новость – в 68 школах республики открылись стоматологические кабинеты прямо в школах.

- Все они лицензированы, оборудованы самыми современными лечебными комплексами, с учетом требований для детской стоматологии. Только за этот учебный год в кресле стоматологов побывали более 86 тысяч наших школьников. Заботимся мы и о педагогах, - заявил глава региона.

Он добавил, что до конца 2022 еще в 12 школах появятся кабинеты, чтобы стоматология была более доступна жителям городов и сел.