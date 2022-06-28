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Общество28 июня 2022 14:24

В 68 школах Башкирии появились стоматологические кабинеты – Радий Хабиров

В них современное оборудование и хороший ремонт - теперь лечение стало доступнее
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
До конца 2022 еще в 12 школах появятся кабинеты, чтобы стоматология была более доступна жителям городов и сел.

До конца 2022 еще в 12 школах появятся кабинеты, чтобы стоматология была более доступна жителям городов и сел.

Сегодня, 28 июня, Радий Хабиров сообщил хорошую новость – в 68 школах республики открылись стоматологические кабинеты прямо в школах.

- Все они лицензированы, оборудованы самыми современными лечебными комплексами, с учетом требований для детской стоматологии. Только за этот учебный год в кресле стоматологов побывали более 86 тысяч наших школьников. Заботимся мы и о педагогах, - заявил глава региона.

Он добавил, что до конца 2022 еще в 12 школах появятся кабинеты, чтобы стоматология была более доступна жителям городов и сел.