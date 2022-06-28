Госсобрание-Курултай РБ изменит экологический кодекс

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, согласно которому платы, штрафы и взыскания за ущерб экологии будут направлены на охрану природы

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, согласно которому платы, штрафы и взыскания за ущерб экологии будут направлены на охрану природы. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно тексту новой нормы, указанные средства могут пойти на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по его ликвидации, на мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на экологию, сохранение и восстановление природной среды, а также на обеспечение экологической безопасности.

Как отметил спикер Константин Толкачев, новый порядок позволит улучшить экологическую обстановку в республике.

– Предприятия платят за негативное воздействие на экологию. Для нарушителей природоохранного законодательства предусмотрены штрафы. Однако непосредственно на ликвидацию экологического ущерба эти деньги практически не используются, – рассказал парламентарий.

По его словам, за последние три года в России было собрано 40 млрд рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Из этих средств только 2% – или 800 млн рублей – было направлено на ликвидацию накопленного вреда.