Уфимку раздели и унизили во дворе дома - чем закончилась история

Фото: скриншот из видеоролика

Накануне по соцсетям в Уфе разлетелось видео, где две девушки жестоко избивают третью во дворе одной из многоэтажек на проспекте Октября. Конфликт с рукоприкладством произошел рано утром, 27 июня. На кадрах из видеоролика, в момент разлетевшегося по мессенджерам, видно, как полуобнаженная уфимка лежит на земле, а ее избивают две оппонентки.

В то утро пострадавшую забрали со двора полицейские, а подозреваемые в избиении женщины разошлись по домам. В МВД по Башкирии тогда рассказали, что проводится проверка по факту конфликта на бытовой почве. Сегодня стало известно, чем завершилась эта история.

- Гражданка, получившая телесные повреждения, от претензий отказалась, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии специально для «КП-Уфа».