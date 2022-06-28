В столице Башкирии чиновники займутся уборкой набережной реки Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал чиновников на уборку территории речной набережной

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал чиновников на уборку территории речной набережной. С таким предложением он выступил во время оперативного совещания в местной администрации 28 июня.

– Есть предложение всем нам принять участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов. Состоится уборка набережной реки Уфа в Сипайлово. Помимо уборки мусора, будут игры, яркая фотозона, викторины и награждение участников, – обратился сити-менеджер.

Уборка набережной Уфы начнется завтра, 29 июня, в 12:00. Организаторы акции обеспечат участников мешками для мусора и перчатками.