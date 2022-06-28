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Общество28 июня 2022 7:34

В столице Башкирии чиновники займутся уборкой набережной реки Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил чиновникам очистить от мусора набережную реки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал чиновников на уборку территории речной набережной

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал чиновников на уборку территории речной набережной

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев позвал чиновников на уборку территории речной набережной. С таким предложением он выступил во время оперативного совещания в местной администрации 28 июня.

– Есть предложение всем нам принять участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов. Состоится уборка набережной реки Уфа в Сипайлово. Помимо уборки мусора, будут игры, яркая фотозона, викторины и награждение участников, – обратился сити-менеджер.

Уборка набережной Уфы начнется завтра, 29 июня, в 12:00. Организаторы акции обеспечат участников мешками для мусора и перчатками.