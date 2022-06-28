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Происшествия28 июня 2022 6:20

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб мужчина

Инцидент произошел в учалинском поселке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью 28 июня при пожаре в жилом доме в поселке Миндяк Учалинского района Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов поступил в экстренную службу в 1:35. На место происшествия были направлены силы и средства Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

– По прибытии подразделения установлено, что пожар произошел в жилом бревенчатом доме размером 6х7 м. Пожар локализован в 01:50, открытое горение ликвидировано в 02:50, – передали в МЧС.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили мертвого 61-летнего мужчины. В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.