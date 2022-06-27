Хабиров отчитал чиновников за поборы с пенсионеров, продающих овощи с огорода

Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал глав городов и районов за поборы с пенсионеров, которые продают овощи со своего огорода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 27 июня, глава Башкирии Радий Хабиров отчитал глав городов и районов за поборы с пенсионеров, которые продают овощи со своего огорода. Ранее руководитель региона поручил чиновникам выделить пожилым садоводам бесплатные торговые места на рынках.

– Мне, честно говоря, неудобно этим заниматься – все-таки должность у меня большая. Но сейчас я вынужден главам рассказывать, как они выполняют мои поручения в части установки четырех столов [для торговли пенсионеров]. Вы либо издеваетесь надо мной, либо что это такое? Или главам я как-то не доходчиво объяснил? Мы главам говорили, что это платно должно быть? Ну создайте бесплатное место этим бабушкам и дедушкам, которые по два пучка укропа продают. Мне кажется, вы не дорабатываете, – сказал Хабиров.

Со ссылкой на данные своего контрольного управления руководитель региона передал, что пенсионеров вынуждают платить за торговые места до 120 рублей в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Чишмах, а также Благовещенском и Туймазинском районах. Глава Башкирии поручил провести новую проверку через три недели, и, если ситуация не изменится, он будет «по-другому разговаривать» с чиновниками.