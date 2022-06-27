От укусов клещей в Башкирии пострадали более 6,8 тыс. человек

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 6 889 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 6 889 жителей, среди которых 2 398 детей. Число пострадавших от нападения кровососов за последнюю неделю увеличилось на 990 человек и не превышает средние значения. Об этом 27 июня сообщил республиканский Роспотребнадзор.

– Привито от клещевого энцефалита около 23 тыс. человек, планируется привить 36 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

Всего по Башкирии против клещей в этом году будет обработана территория на 4 тыс. гектар. В детских лагерях дезинсекция проведена на площади 1297,6 гектара.