Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 6:56

От укусов клещей в Башкирии пострадали более 6,8 тыс. человек

За последнюю неделю с жалобами в медучреждения обратились еще 990 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 6 889 жителей

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 6 889 жителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 6 889 жителей, среди которых 2 398 детей. Число пострадавших от нападения кровососов за последнюю неделю увеличилось на 990 человек и не превышает средние значения. Об этом 27 июня сообщил республиканский Роспотребнадзор.

– Привито от клещевого энцефалита около 23 тыс. человек, планируется привить 36 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

Всего по Башкирии против клещей в этом году будет обработана территория на 4 тыс. гектар. В детских лагерях дезинсекция проведена на площади 1297,6 гектара.