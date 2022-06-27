При пожаре в двухэтажном доме в Башкирии погибли мужчина и женщина

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 27 июня, при пожаре в жилом доме в Башкирии погибли мужчина и женщина. Инцидент произошел на улице Полевой села Ильино-Поляна Благовещенского района. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов поступил в 1:27. На место происшествия были направлены 16 пожарных и восемь единиц техники.

– На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение жилого двухэтажного дома по всей площади. Пожар локализован в 02:10 на площади 150 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 02:36, – рассказали в МЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 46-летнего мужчины и 45-летней женщины. Кроме того, в огне пострадал 26-летний парень.

Причины пожара и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.